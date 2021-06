OTON : "Pour sortir du lot, il faut faire à 100% ce que l'on aime"

Bien que son projet OTON (à prononcer comme "automne") soit actif depuis 2016, Baptiste Langlois a préféré prendre le temps avant de se lancer dans la composition d’un album. "Je voulais qu'il y ait une grosse machine derrière. Avec mon nouveau management, on va prospecter pour la trouver. Tous ces mini-albums permettent d'aller démarcher de gros labels internationaux qui ne sont pas si facilement accessibles", soutient-il. Le jeune homme se montre plein d’ambition, après des années à travailler et définir les contours de son projet.

Il lâche alors son groupe, pour se concentrer entièrement à cette nouvelle occupation. "J'ai réalisé que je pouvais tout faire tout seul, je n'avais plus besoin de dépendre de qui que ce soit. Tout seul, si tu déconnes, tu ne peux n'en vouloir qu'à toi-même et si tu réussis, ce sera le fruit de ton travail", souligne celui a grandi dans une petite ville de la province de Luxembourg. Il entame alors des études d’ingénieur du son et de production musicale pour développer ses compétences. Sa formation l’emmènera notamment en Angleterre, à Brighton et à Barcelone.

Ses premiers pas dans la musique, il les fait à la guitare, dans un groupe de rock, avec ses copains du secondaire. Fan de Daft Punk et Moby , il s’offre son premier contrôleur (une sorte de table de mixage) pour s’amuser avec le logiciel Ableton. "A partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller à fond dans la musique électronique. Mais j'ai eu besoin de quelques années avant de vraiment rentrer dedans. C'était assez compliqué, je n’avais aucune notion du programme. A l'époque, on ne trouvait pas des tutoriels sur internet comme c’est le cas maintenant."

Ils décident d'unir leur force et s'allient sous le nom d'OTON, l'appellation sous laquelle Baptiste Langlois commençait à se faire connaître."On a gardé ce nom par facilité. Ce qui s'est avéré ne pas être la meilleure des idées car une fois que l'on a arrêté, je me suis retrouvé à devoir faire comprendre aux gens qu’il s’agissait de mon projet. " Ils publient un mini-album et un album, très influencés par le trip-hop, Portishead et Massive Attack. "En fin de compte, on s'est rendu compte qu'on voulait tous les deux des choses différentes. J'ai repris une direction plus électronique, j'ai remonté les BPM et je suis parti à fond là-dedans. Ils s'intensifient d'ailleurs toujours plus aujourd'hui."

Après avoir travaillé trois ans dans un studio bruxellois comme ingénieur du son, il décroche l’appel à projet pour réaliser l’identité sonore de la chaîne Be TV. Grâce à cela, il peut se permettre de ne plus que faire de la musique. Le producteur fait par la suite la rencontre de la chanteuse et musicienne Sasha Vovk , aujourd’hui dans le duo Juicy. Le coup de cœur est humain et musical.

OTON décrit aujourd’hui ses compositions comme un mélange d’électro, de techno et de breakbeat, avec une forte influence anglo-saxonne. " Il existe plein de personnes talentueuses partout. Encore plus aujourd'hui car l'accès à ces programmes s'est simplifié. Le niveau devient de plus en plus haut. Si on veut entrer dans la cour des grands, il faut énormément travailler. Et pour sortir du lot, il faut faire à 100% ce que l'on aime. On l'oublie un peu trop souvent en essayant de se plier à des modes et des courants. "

S’il prend du plaisir à composer et enregistrer, c’est sur scène que tout prend sens pour lui. "C’est ce que je préfère et là où je suis le meilleur. La scène est la dimension musicale la plus importante, là où on peut vraiment partager avec les gens." Autant dire qu'il a hâte de la retrouver.