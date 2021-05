Olvo : "Je préfère être perçu comme un compositeur plutôt qu’un beatmaker"

Le compositeur de musique électronique originaire de Namur a pris du temps avant d’oser se lancer véritablement dans la musique. Il vient de sortir son premier album, Limitless Possibilities.

"Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme", "fais ce dont tu as envie", "il n’y a personne de nouveau, il n’y a que toi"… Voici seulement quelques-unes des phrases que l’on peut entendre sur le dernier album de Nicolas Allard, alias Olvo. Ce jeune artiste originaire de Namur avait besoin de se rassurer, de croire encore plus en son projet et de prendre confiance en son talent. " Ce sont des discours liés au développement personnel. Quand j’ai quitté mon emploi pour me mettre à 100% dans la musique et créer cet album, je me suis dit que je devais y aller à fond. Je me suis mis à chercher sur internet des discours de musiciens qui ont réussi, qui encouragent les autres et qui donnent leurs conseils. "

Avant de se consacrer entièrement à son projet Olvo, lancé en 2015, Nicolas Allard a travaillé dans le design industriel. Un choix par défaut, pour suivre des amis. La musique pourtant, le suit depuis longtemps. Son parcours musical ne commence pas par les instruments ni par l’académie. Il préfère plutôt jouer avec la collection de vinyles et le tourne-disque de ses parents. A 14 ans, l’apprenti DJ est victime d’un accident de voiture, qui résulte en un genou cassé et des mois en chaise roulante. " Avec les sous de l’assurance, j’ai demandé à mes parents de m’offrir des vraies platines. Ce gros choc m’a permis d’avoir enfin du bon matériel et de vraiment me lancer. "