Nephtys : "J'ai eu du mal à me sentir crédible quand j'ai commencé le rap"

La jeune chanteuse bruxelloise fait ses premiers pas dans un groupe de jazz hollandais, Tracin’ Tracey, après avoir fait les chœurs dans de nombreux autres projets. "Il s’agissait d’un groupe d'hommes dans la trentaine, plus âgé que moi. Avec eux, j'ai vraiment pu améliorer mes compétences scéniques. Ils ont aussi été les premiers à me faire confiance pour composer un disque ." Pendant quatre ans, elle fait des allers-retours constants entre les Pays-Bas et la Belgique. Mais au fil du temps, la distance commence à rendre le travail compliqué.

L’artiste bruxelloise mélange la soul au hip-hop, alterne le français et l’anglais et peut aussi bien parler d’amour que se positionner sur des sujets de société.

Elle ressent aussi de plus en plus l’envie de faire autre chose. "J'ai beaucoup aimé faire ça mais le jazz n'était pas ce que je voulais faire principalement. Je voulais me retrouver dans une musique plus hip-hop et r'n'b, mes deux premières amours musicales. J'écoutais beaucoup les Destiny's Child, Missy Elliot, Mariah Carey, des musiques américaines et commerciales." Une identité artistique qu’elle confie avoir pris beaucoup de temps à trouver. "Je tâtonne encore", souffle-t-elle.

Le chemin se dessine lorsqu’elle décide d’allier le chant au rap. "J'avais essayé de m'y mettre avant mais je ne me trouvais pas très crédible. J'avais la sensation qu'il fallait venir "de la street" pour pouvoir faire du rap." Elle explique s’être mis pas mal de barrières et d’avoir eu cette constante impression de ne pas être assez douée pour en faire. "J’ai finalement réalisé que c’était un moyen d’expression comme les autres, comme peut l’être le slam ou la poésie. On finit par croire en ce qu’on fait, en ce qu’on dit. Il faut être juste dans son interprétation, je ne cherche pas à être Eminem ou Busta Rhymes." Pour elle, le rap est une manière de pouvoir exprimer des choses de manière plus affirmée et agressive.