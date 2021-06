Lisza : "Chanter en espagnol est libérateur et décomplexant"

Concert Restart à la Ferme du Biéreau - Lisza - 17/05/2021 Du sang latino coule dans les veines de Lisza. Assurément. Si "La vie sauvage", son premier album, le laissait entrevoir, "Charango" son deuxième, efface tous les doutes. D’emblée, la chanteuse, auteure-compositrice et ses refrains entêtants poussent une pointe vers le sud et nous entraîne dans un voyage métissé, une "sono mondiale" bravant toutes les frontières. Entre mélodies entrainantes et textes engagés, Lisza aime être là où ne l’attend pas. Aux arrangements, orchestrations et à la réalisation, on retrouve Vincent Liben (Mud Flow), qui avait déjà mis son talent au service de La vie sauvage. Label: Animalé Ingénieur son: Pierre Dozin Musiciens: Vincent Liben, Laurent Stelleman, Nyllo Canela https://freaksville.lnk.to/charango https://www.facebook.com/liszamusic https://www.instagram.com/liszamusic/?hl=fr https://www.youtube.com/channel/UCCUlYb-YxTN-f6adYyQMG9g 31/07/21 - FESTIVAL - ITTRE 06/08/21 - OUT OF SUMMER - HUY 14/08/21 - FERME DU DOUAIRE - OTTIGNIES 13/10/21 - REFFLEKTOR - LIÈGE 14/10/21 - PRINCE CLUB - RIXENSART 07/11/21 - ANCIENNE BELGIQUE - BRUXELLES 28/01/22 - JARDIN PASSION - NAMUR Les concerts Restart, ce sont des concerts filmés en période Covid, quand la culture est à l'arrêt. La RTBF soutient les artistes et les salles de concerts, fortement impactées par la crise.