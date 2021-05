It It Anita : "Avec notre nouvel album, on appréhende davantage la direction qu’on veut prendre"

Le quatuor liégeois s’impose de plus en plus sur la scène rock en Belgique mais aussi à l’étranger. Retourner sur scène, ça les démange. Il faut dire que les quatre membres du groupe It It Anita sont des habitués des concerts. Sur l’année 2019, ils en ont donné près de 80. Leur dernier album, Sauvé, sorti début avril, nous emmène presque au cœur des pogos et de la foule transpirante. Hyperactive, la formation liégeoise fan de Sonic Youth, Nirvana, Pavement et Grandaddy a su s’assurer une place de choix dans la scène grunge noise du paysage musical belge en sortant des disques presque tous les ans depuis 2014.

Tout commence lors d’un concert de Brains dans la Cité ardente en 2012. Mike Goffard, guitariste de Malibu Stacy et Damien Aresta, fondateur du collectif et label Jaune Orange, s’y retrouvent et émettent l’idée de monter un nouveau projet ensemble. "On s’est donné rendez-vous le jeudi suivant au matin. C’est de là que vient d’ailleurs notre premier nom, "Jeudi Matin". On a composé des trucs mais ce n’était pas du tout la formule actuelle de It It Anita, il n’y avait que deux guitares, personne ne chantait. On était plutôt partis sur des choses atmosphériques, post rock", se rappelle Damien Aresta, graphiste de formation.

Très vite, on leur propose de venir jouer un concert. Les deux compères décident d’ajouter une batterie et une basse pour donner plus de corps à leurs chansons. Ils y ajoutent aussi du chant. Le quatuor est ainsi formé et décide de changer de nom après une hallucination visuelle. "It It Anita m’est apparu un jour où j’étais au vernissage d’une exposition d’architecture à Charleroi. 20 batteurs faisaient une performance. Pris dans cette transe, j’ai vu au loin sur une valise d’un des batteurs un autocollant où j’ai cru déchiffrer le nom It It Anita, mais ce n’était pas du tout le cas, ce nom n’existait pas".