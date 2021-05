Elia Rose : "Je préfère vivre derrière mes convictions que de m’aligner à ce qui devrait plaire"

Direction les années 80 avec cette artiste originaire de Tournai qui sort bientôt son premier projet.

Avec des parents musiciens et propriétaires d’un piano-bar, difficile pour Elia Rose d’échapper à la musique. " Ils y jouaient tous les soirs. On habitait juste au-dessus, j’ai donc été bercée par la musique depuis toute petite ", souligne l’autrice-compositrice qui s’apprête à publier son premier album, Love Is All You Need, constitué de six titres le 14 mai prochain. Ses premiers spectacles, elle les donne naturellement aux Trois Pommes d’Orange, institution tournaisienne, à l’âge de 3 ans.

Ayant pris goût à la scène, elle participe à l’âge de 15 ans à l’émission "Pour la gloire", diffusée sur la RTBF, où elle arrivera jusqu’en finale avec une chanson de Vanessa Paradis. Elle intègre par la suite plusieurs groupes : rock, jazz, pop, disco… tous les styles y passent. À sa majorité, Elia Rose débarque dans la capitale, bien décidée à vivre de sa passion. Elle se fait remarquer en faisant des reprises et en participant par la suite à The Voice Belgique en 2013. Dans la foulée, elle collabore avec Kid Noize sur son titre "We Scream and We Fight".