Condore : "L’une de mes plus grandes craintes était de me lancer en solo"

Concert Restart au Reflektor - Condore - 29/12/2020 CONDORE est le side project de Leticia Collet, claviériste de Dan San. À la croisée des chemins entre Agnes Obel, Patrick Watson et Danny Elfman, Condore propose un univers atmosphérique, mélodieux et cinématographique, emprunt d’une identité propre liée à son instrument fétiche, le piano. Setlist: Jaws This night Love zombies Lootus Nounou Boring Brother Les concerts Restart, ce sont des concerts filmés en période Covid, quand la culture est à l'arrêt. La RTBF soutient les artistes et les salles de concerts, fortement impactées par la crise. En partenariat avec Court-Circuit et la Fédération Wallonie-Bruxelles.