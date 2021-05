Bayacomputer : "Notre groupe a une vraie personnalité, on ne copie pas, on se laisse aller"

Le trio récemment devenu quatuor se prépare à revenir sur le devant de la scène punk avec un prochain album encore plus nerveux.

Autys, Stephen O’Maltine, T.Raznor. Des noms de scène aussi déjantés que leur musique. Le trio mené par deux tournaisiens et un carolo réveille depuis 2016 la scène post-punk belge. Au départ, la formation compte parmi ses membres Charles, batteur de Mountain Bike. Finalement trop occupé avec son autre groupe, il laisse sa place à Stephen O'Maltine de Spagguetta Orghasmmond, Duflan Duflan ! et de Miss Tetanos avant le premier concert de Bayacomputer. Un nom trouvé après les demandes incessante faites au bassiste de s’acheter un ordinateur.

"On répétait pour des morceaux de Spagguetta Orghasmmond et là Thomas (alias T.Raznor) nous fait écouter le premier morceau de Bayacomputer, "Stevie Smith". A ce moment-là, je me dis que cette chanson est vachement bien, la musique me reste en tête. Une semaine plus tard, je demande qu'il m'envoie le morceau pour l'écouter. J'étais très occupé avec tous mes projets mais j'avais vraiment envie de me lancer dans celui-ci", se souvient Stephen O’Maltine.

Pour les trois musiciens, pris dans de multiples groupes, il n’est pas toujours simple de tout combiner. "C'est d'autant plus compliqué quand tu as trois concerts sur une semaine avec trois groupes différents. Il peut aussi arriver d'avoir deux concerts de deux groupes différents sur le même jour. Il faut savoir jongler avec tout ça. Il faut entretenir la mémoire et le corps." Ils trouvent néanmoins le temps de se retrouver pour composer leur premier album, Discoglass, sorti en 2018, qui aborde le thème de la folie. Le titre d’ouverture, "Psychotic House" est notamment basé sur l’expérience professionnelle d’un des membres.