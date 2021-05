Aurel : "J'ai adoré travailler en groupe mais ça demandait beaucoup de compromis"

Concert Restart au Rideau Rouge - Aurel - 12/03/2021 Aurel a toujours fait partie d’un groupe. Toujours voulu se fondre et se planquer dans la masse. Prise de risque minimum et retour sur investissement inexistant. Quelque soit le groupe, ça n’a jamais marché comme il le rêvait – Ça a marché-eke comme on dit à Bruxelles, d’où il vient. Quand il était jeune, il allait sonner à la porte du chanteur de Girls in Hawaii, juste en fan. Il a souvent copié, trop souvent suivi. Beaucoup d’espoir, quelques bonnes chansons, puis voilà. Puis un jour, marre de suivre, marre d’attendre des choses d’un groupe, des gens, l’approche de la trentaine, schéma classique, il est temps : « Je vais faire mes chansons et tout donner. Tout seul »… Quelques concerts en support de Eddy De Pretto, Her, Odezenne, Juliette Armanet…Ses chansons sont écrites sur 5 ans, entre l’arrivée de 2 enfants, de nombreuses insomnies et enregistrées entre 2 vagues d’un virus inattendu. Aurel est à la croisée des chemins, celui d’un Voyou (avec qui il entretient une relation épistolaire 2.0), d’un Odezenne et d’un Flavien Berger, en plus chanté, plus posé. Il signe chez ALTER K (French 79, Kid Francescoli, Awir Leon…) un jour de neige, à Paris. Le Label a craqué pour ses titres bourrés de subtilités, et qui permettent de voir « à travers lui ». Ce Label lui envoie du matériel en avril 2020 (claviers, micros…), sentant que venir enregistrer à Paris serait compliqué. Home-working pour tout le monde ! Aurel renvoie les pistes chez Perceval Carré, producteur pour l’Impératrice et Isaac Delusion, entre autre. Et quand il faut un batteur c’est justement Cédric, batteur d’Isaac Delusion qui s’y colle, toujours en respectant bien la distanciation sociale nécessaire (1h30 de Thalys). Dans la vie, Aurel s’appelle en réalité Aurélio, mais s’affirmer en tant qu’empereur ne fait jamais de mal. Aurel est enfin fier de lui et ne s’en cache plus. Ses chansons sont forcément auto-biographiques. Celles d’un trentenaire pépère, perdu, et en même temps décidé à aller au bout de sa démarche. Il parle de tourbus qu’il n’aura jamais. Il chante les couples qui se lassent. Il somatise, traite du deuil parfois et de l’insomnie, souvent. Les concerts Restart, ce sont des concerts filmés en période Covid, quand la culture est à l'arrêt. La RTBF soutient les artistes et les salles de concerts, fortement impactées par la crise. En partenariat avec Court-Circuit et la Fédération Wallonie-Bruxelles.