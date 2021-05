Ana Diaz : "C'est important de savoir enfin d'où on vient, mais aussi de se sentir connecté à une histoire"

Concert Restart à l'Alter-Schlachthof - Ana Diaz - 30/03/2021 Ana DIAZ est une jeune chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Née à Bruxelles, petite fille d’émigrés galiciens, Ana a été bercée par les chants a capella de la Galice, cette région particulière du nord-ouest de l'Espagne. Elle monte sur scène dès l'âge de 5 ans pour accompagner les femmes de la famille - dont le groupe IALMA - dans leurs concerts. Elle suit des cours de solfège et de piano classique puis s'oriente vers le jazz qui révélera sa passion pour les grandes voix. Polyglotte, elle jongle avec le français, l'espagnol, l'anglais, le portugais et le néerlandais. Son univers éclectique englobe le jazz, la soul, le flamenco, le fado, la drum'n'bass ou encore l’électro. Après un premier EP électro/pop sorti en 2019, c’est pendant le confinement qu’Ana réalise que son inspiration provient de la musique intemporelle centrée sur le travail de la voix, quelque que soit l’origine ou le style. Son nouveau projet Maloserá, - expression typique de la Galice pour dire que même si tout va mal, on va s’en sortir - est un recueil de mélodies douces et de textes engagés aux sonorités latines envoûtantes. Accompagnée d’un guitariste, l’intensité de la voix d'Ana parvient à transmettre des émotions profondes qui vous caressent la peau ou vous retournent l’âme. Flirtant entre puissance, douceur et mélancolie, sa technique vocale est impressionnante. Les vibes ensoleillées des chansons Mala Onda et Nai, interprétées en français et espagnol nous emportent dans les contrées du sud et nous réchauffent le cœur et le corps. La chanson Personne, interprétée en français et espagnol, aux rythmes suaves, nous entraîne dans une ambiance latino. Le morceau en portugais O gente da minha terra est un hommage à Mariza, une des plus belles voix du fado, pour laquelle Ana voue une grande admiration. Le titre Jay est une chanson triste, puissante et vibrante, dédicacée à un ami, qui relate un drame familial tragique. Car, pour Ana DIAZ, chanter c’est aussi extérioriser ses émotions et soigner ses blessures afin de se et de nous construire de meilleurs lendemains. Mentions Les musiciens Ana PALOMO Y DIAZ : voix Diego DIVITO : guitare Booking SceneOff asbl/vzw www.sceneoff.com info@sceneoff.com +32 (0)474 50 43 51 +34651813412. Site web : https://sceneoff.com/ana-diaz/ Facebook : https://www.facebook.com/diazz.ana Les concerts Restart, ce sont des concerts filmés en période Covid, quand la culture est à l'arrêt. La RTBF soutient les artistes et les salles de concerts, fortement impactées par la crise.