BSF : à la découverte de Lylac, voyageur lumineux !

En quoi ce voyage marque-t-il une différence dans la façon de créer ce troisième album ?

Amaury Massion : Je ne partais pas spécialement pour composer mais, avant tout, pour une grande aventure en famille. Ceci dit, le voyage est depuis toujours le fil rouge de mon projet artistique. (Comme nous vous le présentions en 2016). Je me balade toujours avec ma guitare et j’avoue que les paysages que l’on a vu là-bas était tellement extraordinaires, très sauvages finalement ! Pour moi l’Ouest des Etats-Unis, c’était surtout des grandes villes et des plages interminables. Je ne m’attendais pas y retrouver à ce point ce coté "Far West, Into the Wild". Au niveau de la nature ce sont les paysages les plus dingues que j’ai vu ! Du coup, je n’ai pas dû me forcer pour trouver l’inspiration. Prenez, par exemple, "Sedona" et "Lo lo Mai Springs" en Arizona, une terre très rouge et un repère de vieux hippies aux accents ésotériques, encaissé au fond d’un canyon aride mais dans lequel on trouve un lac sacré des Navajos. Je me suis assis au bord de l’eau et j’ai écrit. J’ai acheté une flute Navajo là-bas que j’utilise sur certains morceaux. Ce lieu est vraiment magique !