Le semaine cinéma de Cathy Immelen avec Solo: A Star Wars Story, En Guerre et La Fête des Mères

Solo: A Star Wars Story

Depuis le rachat de Lucas films par Disney, la franchise "Guerre des étoiles" ne chôme pas. Avec en moyenne un film par an, ce conte galactique sur le combat du bien contre le mal n’arrête pas de ne pas finir, se découvrant un "avant", un "après", ou un "pendant" qui vient se loger dans les plis de la trilogie originale. Cette fois, c’est Han Solo, l’intrépide mercenaire campé à l’époque par un Harrison Ford tout roublard, qui a droit à son moment de gloire.

Si vous êtes fans de la saga, vous allez adorer ce "Solo", vous saurez enfin comment il a rencontré Chewbacca ou par quelle entremise il a réussi obtenir le Millenium Falcon…. Le film est truffé de private joke, de références aux autres épisodes, vous allez adorer… Moi qui n’y connais rien par contre, je me suis ennuyée sec… Il me manquait des Jedi, du Yoda et cette fameuse lutte du bien contre le mal qui sous-tend tout le reste de la saga… Mais Ron Howard fait le boulot avec une réalisation à l’ancienne, qui convient bien à l’univers Star Wars première époque. Dommage que le charisme de Han Solo 2.0 décolle moins bien que son célèbre vaisseau. Mais vraiment, je le répète, c’est pour les fans purs et durs !