Le semaine cinéma de Cathy Immelen avec Lady Bird, Gaston Lagaffe et Game Night

Lady Bird

L'un de mes coups de cœur de l’année . Comment ça "on est qu’en avril" ? C’est comme ça : "Lady Bird" frise la perfection, ce film est d’une intelligence folle ! C'était l’un des favoris aux Oscars avec 5 nominations. Au final, aucune statuette mais il a quand même reçu deux Golden Globes : meilleur film et meilleure actrice pour Saoirse Ronan. La jeune actrice au prénom imprononçable incarne Christine, une ado en crise, et c’est un euphémisme. Elle n'aime pas son prénom. Elle se fait appeler Lady Bird. Elle n'aime pas sa petite ville de Sacramento et se rêve artiste à New-York . Elle n'aime pas non plus son école hyper catho. Quant à sa relation avec ses parents, et bien c’est un peu… compliqué.

Quel délice de film initiatique ce magnifique Lady Bird, quelle profondeur dans le propos ! Cette comédie très spirituelle arrive à mêler subtilement l’intime avec les aspirations et mélodrames de l’adolescence; et le social, avec le portrait d’une jeunesse américaine qui ne trouve pas sa place. L’écriture est d’une incroyable finesse : spontanée et sincère, teintée de mélancolie aussi. Impossible de ne pas être ému, surtout par ce que nous dit le film sur nos parents et nos racines…. Et c’est surtout très drôle ! Bref : réussite sur toute la ligne !