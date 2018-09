La semaine cinéma de Cathy Immelen avec "Whitney" et "Photo de famille"

Whitney

Cette diva américaine détient le record du plus grand nombre de titres numéros 1 consécutifs dans les charts américains, elle a vendu plus de 200 millions d'albums ! Sa chanson "I Will Always Love You" est le single le plus vendu au monde par une chanteuse. Je parle bien sûr de Whitney Houston ! Son destin tragique a inspiré le réalisateur anglais Kevin MacDonald, qui lui consacre un portrait intimiste et sans langue de bois, un documentaire passionnant qui sort cette semaine en salles.

Malgré sa popularité colossale, Whitney Houston nous a quitté à l’âge de 48 ans, c’était en 2012. On l’a retrouvée inanimée dans sa baignoire d’un palace de Beverly Hills… sa grande consommation de drogue lui aura été fatale. Sobrement intitulé "Whitney", ce documentaire ne révolutionne pas le genre, il est classique et chronologique mais il fonctionne également comme une enquête. Comment cette magnifique jeune femme à la voix d’ange a-t-elle pu finir seule, toxicomane, raillée et conspuée par les médias et le grand public dans les dernières années de sa vie… ?

La clé de ce conte de fée gâché se trouverait du côté de la famille selon le réalisateur qui, grâce à ses interviews exclusives et des archives d’images intimes inédites, nous fait comprendre que c’est son entourage, la cupidité de son père, la mauvaise influence de ses frères, son ex-mari, habitué des scandales, le rappeur Bobby Brown, qui auraient distillé en elle une tristesse indicible. Il est question également d’abus sexuels qu’elle aurait subi dans son enfance…. Pour en arriver à un décalage énorme, aussi, entre sa vraie personnalité et l’image médiatique trop lisse construite par l’industrie musicale. En tout cas, que l’on soit fan ou pas de Whitney Houston, le film nous donne une sensation d’immense gâchis et la réhabilite dans ce modèle fort et inspirant qu’elle fut pour la communauté noire-américaine. En conclusion, c'est un film très touchant.