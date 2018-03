La semaine cinéma de Cathy Immelen avec Ready Player One, Le rire de ma mère, La Finale et Bitter Flowers

Ready Player One

Il y a deux mois Steven Spielberg sortait "Pentagon Papers" avec Tom Hanks et Meryl Streep et voici qu'il fait le grand écart avec "Ready Player One", un film de science-fiction très ambitieux adapté d’un best-seller américain. Il nous immerge dans un univers virtuel, une sorte de jeu vidéo géant, rempli d’hommages et de références à la culture geek et aux années 80. On traverse des décors de films connus, on rencontre des personnages marquants des 80’s, y a les musiques pop incontournables de l’époque.. tout cela sous la direction du magicien n°1 du cinéma des ces années-là. Du pur bonheur nostalgique.

"Ready Player One" est le film familial par excellence : les plus jeunes seront fascinés par l'esthétique immersive de la réalité virtuelle et des jeux vidéo tandis que les parents vont adorer jouer à retrouver toutes les références culturelles de leur enfance ! Un spectacle ébouriffant qui se démarque totalement de tous les blockbusters actuels.