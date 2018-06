La semaine cinéma de Cathy Immelen avec Ocean's 8, Volontaire et Désobéissance

Ocean's 8

Ocean's 8, c’est un nouvel épisode de la trilogie "Ocean's 11" créée par Steven Soderbergh - un spin off on pourrait dire, avec cette fois un casting uniquement féminin. Bye bye Brad Pitt, Georges Clooney, Matt Damon, et compagnie cette fois nous avons droit à des actrices de calibre : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway ou encore Helena Bonham Carter.

Pas de changements niveau scénario, nous sommes toujours sur le même principe d'un braquage hyper audacieux où tout est calculé au cheveu près ! Les codes du genre "film de braquage" sont respectés tout comme le cahier des charges mais je vous avoue que je m’attendais à un petit "plus", le scénario n'est pas surprenant comme les autres films de la saga Ocean, pas de twists inattendus, pas d'esbroufe dans la mise en scène, l’ensemble est très classique et se prend plutôt au sérieux. J’ai l’impression qu’ils ne sont pas allés plus loin que l'idée de départ "faisons une version avec des femmes !". Mais on sent que toutes les actrices s’éclatent et au final la mission divertissement de l’été est remplie.