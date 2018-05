La semaine cinéma de Cathy Immelen avec Mon ket, Le cercle littéraire de Guernesey et Mountain

A l'affiche cette semaine : une comédie belge, un exercice de style très british et un documentaire vertigineux.

Mon ket Impossible de passer à côté, c’est LA sortie made in Belgium de la semaine ! "Mon ket" : le premier film réalisé par François Damiens, l’acteur belge le plus populaire, le plus attachant, le plus proche de son public aussi… Retour aux caméras cachées pour celui qui, depuis ses embrouilles, nous a prouvé qu’il était aussi doué dans le drame que dans la comédie. Mais attention, ce sont des caméras cachées de haut-vol, qui ont demandé des mois et des mois de préparation. Elles sont tellement bien fichues qu’on se demande tout le temps comment lui et son équipe ont peu logistiquement mettre en place des pièges d’une telle ampleur. Quel bonheur que cet humour totalement politiquement incorrect. On ne peut plus trop rire de rien ces derniers temps et il va très loin ! Le film est tendre, bienveillant, il transpire la belgitude, et Damiens nous prouve encore qu’il est le roi de l’impro en caméras cachées…

Le cercle littéraire de Guernesey Vous avez adoré "Downtown Abbey" ? La fin de cette série vous a rendu inconsolable ? Séchez vos larmes ! Cette semaine, je vous donne l’occasion de retrouver non pas un, ni deux, ni trois mais bien 4 membres du casting de la série british ultime ! Le tout pour mettre en image un roman au succès aussi énorme que son titre paraît abscons : "Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates" (au cinéma : Le cercle littéraire de Guernesey) ! Un best-seller tiré d’un fait historique lors d’occupation Nazie de la petite île de Guernesey. Aux manettes : Mike Newell, le réalisateur du quatrième Harry Potter et de "4 mariages et un enterrement". C’est l’exercice de style par excellence : on sait que les amoureux contrariés vont tomber dans les bras l’un de l’autre, on se doute que l’amour et la tendresse viendront panser les plaies infligées par la guerre… On a déjà entendu mille fois que les livres sauvent des vies, et qu’il faut suivre son cœur. Alors, on démarre ce film plein d’ironie, " c’est du déjà vu… " et puis, petit à petit, les poils des avant-bras se hérissent et les yeux s’humidifient. Bref, c’est plus fort que nous, le génie britannique a encore réussi une belle romance. Avec en plus, un joli message sur le courage… au féminin !