La semaine cinéma de Cathy Immelen avec Chien, Blue et Mektoub My Love

Chien

L'ovni cinématographique de la semaine : "Chien" ! C’est le nouveau film de Samuel Benchetrit, qui adapte sa propre nouvelle du même nom. Après "J’ai toujours rêvé d’être un gangster", après "Chez Gino", après "Asphalt"e, il pousse encore plus loin le curseur de l’absurde… Dans Chien, il met en scène Vanessa Paradis, notre Bouli Laners national et l’imparable Vincent Macaigne. L’histoire de cette farce tragique est vraiment difficile à expliquer car totalement surréaliste mais en gros on peut dire Vincent Macaigne se transforme petit à petit en chien… Sacrée expérience que ce film : une métaphore très intelligente sur les notions de soumission et d’aliénation… pensez à la Métamorphose de Kafka par exemple. C’est un film à la fois philosophique, politique et décalé. On rit beaucoup au début, on rit jaune au milieu, on ne rit plus du tout à la fin tellement le malaise envahit le spectateur. C'est le genre de film dérangeant et interpellant que j’adore ! A réserver à un public averti.