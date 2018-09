La semaine cinéma de Cathy Immelen avec A l'ombre d'Emily et La prophétie de l'horloge

L'ombre d'Emily

Deux jeunes actrices hollywoodiennes en tête d’affiche, Blake Lively, l’ex-Gossip Girl, beaucoup trop rare au cinéma, face à la "girl next door" la plus populaire du moment : Anna Kendrick. En plus d’un casting très excitant, on retrouve un réalisateur inattendu dans le registre, Paul Feig, plutôt connu pour ses comédies potaches, puisque le film culte "Bridesmaid", c’est lui ! Anna Kendrick joue une mère célibataire un peu coincée, Blake Lively, une maman bien plus rock and roll.... mais un jour, cette mystérieuse excentrique disparaît, alors qu’elle a confié son petit garçon à son amie... Anna Kendrick va donc tenter de mener l’enquête sur le passé, très trouble, de son amie.

"L’ombre d’Emily", c’est le divertissement pop de la rentrée ! Le film est assez inclassable en fait : à la fois fun et noir, frais et rétro, et avec du Gainsbourg dans la bande originale, ça le fait à mort. Et puis les actrices sont justes démentes, hyper mises en valeur par la vivacité des dialogues et une direction artistique qui joue la carte de la nostalgie des 60’s.