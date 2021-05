Patrick Leterme fête la 100e capsule Je Sais Pas Vous

Patrick Leterme animera dès ce soir, en compagnie de Caroline Veyt, la finale du Concours Reine Elisabeth piano, sur la Trois. Mais il sera également présent dans la capsule quotidienne qui ponctue chaque soirée de finale, depuis quelques années, sur un mode ludique et didactique, "Je Sais Pas Vous".

Le principe de ces capsules est simple, revisiter en 3 minutes 50, avec humour et légèreté des œuvres clés du répertoire classique, qui seront commentées par Patrick et illustré par son complice, le dessinateur Etienne Duval dans un style direct et percutant.

Cette année est une année spéciale pour ces capsules, non seulement parce qu’elles seront samedi 29 mai, au nombre de 100, mais en plus parce que le joyeux duo formé par Patrick et Etienne a décidé de faire une pause.

Patrick Leterme a raconté l’histoire du projet, leurs intentions et la diffusion des "Je Sais Pas Vous", tout en dévoilant déjà quelques images du 100e numéro qui sera présenté samedi prochain, entre la prestation du dernier finaliste et la proclamation du palmarès.