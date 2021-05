Je Sais pas vous : West Side Story de Leonard Bernstein

West Side Story est le spectacle de Broadway qui ressemble le plus à un opéra. Et surtout à la tragédie de Roméo et Juliette.

Dans les années 50, les affrontements entre les gangs de New York font des ravages. Interpelé par la violence urbaine, le chorégraphe Jerome Robbins transpose l’histoire de Roméo et Juliette et à New York. Ce sera West Side Story. En lieu et place des familles Montaigu et Capulet, ici, il y aura d’une part, les Jets, nés à New York de parents immigrés d’Europe, et en face d’eux les Sharks, des Portoricains, arrivés à New York une génération plus tard.

Dans la partition composée par Leonard Bernstein, on entendra non pas Roméo et Juliette, mais Tony et Maria tomber amoureux. Et pour arrêter la spirale de la violence et de la haine, le miracle s'appellera Maria..