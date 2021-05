Rhapsody in blue - © Etienne Duval

Je Sais Pas Vous - Gershwin - Rhapsody in Blue (1/9) - 26/04/2021 Patrick Leterme revisite à sa façon, avec humour et légèreté des oeuvres-clés du répertoire classique, aux côtés de son acolyte, le dessinateur Etienne Duval, qui illustre en direct ses propos à coups de stylo bien placés. (Re)découvrez Don Juan de Mozart, Les Quatre Saisons de Vivaldi, West Side Story de Bernstein, la Sonate au clair de lune de Beethoven et bien d'autres, grâce à cette présentation tout à fait surprenante et captivante, qui souligne le contexte, l'intention et l'impact de ces oeuvres que l'on (re)connaît tous.