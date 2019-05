C'est l'histoire d'une alouette, et d'une oeuvre au charme pastoral hors du temps.

« The Lark Ascending » raconte la beauté du monde, le bonheur d'en être et la mélancolie d'en avoir perdu quelque chose. Écrite en 1914, cette oeuvre ne se réfère à aucune autre contemporaine, pas plus qu'à celles qui l'ont précédée.

Et maintenant, l'on sait que l'alouette non seulement grisolle, et turlute, mais sous la plume de Vaughan Williams, elle tirelirelire..