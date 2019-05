Le concerto n. 1 de Prokofiev nous parle de légèreté.

Et là où le compositeur décode les matières premières de sa musique, le classique, le moderne, la toccata, le lyrique et le motorique, nous pouvons entendre dans son concerto pour violon un thème aérien et de envolées que n'attendra jamais le prototype d'aéroglisseur de Levkov.. Au contraire, il nous prouve à trois reprises, le miracle de la lévitation ...