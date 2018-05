Je Sais Pas Vous : Aïda de Verdi

L’inséparable duo composé de Patrick Leterme et du dessinateur Etienne Duval nous revient avec ses capsules ludiques " Je Sais Pas Vous ".

Trois épisodes, diffusé à l’entracte de la finale du Concours, qui mettent à l’honneur les différentes voix : on commence en ce premier jour de Finale, avec Aïda de Verdi, opéra spectaculaire aux accents égyptiens.

1869 : inauguration du Canal de Suez. Long de 193 kms, il permet aux bateaux de ne plus devoir contourner l'Afrique. Les festivités battent leur plein, et le Roi d'Egypte, Ismaïl Pacha commande un opéra à Verdi, alors au sommet de sa gloire. Pour célébrer le canal, long, large et profond, Verdi va composer un opéra long, profond et grandiose.