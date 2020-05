Le guitariste Julien Tassin en mode "déconfinement" mais chez lui grâce à la musique et des images

Covid-19 oblige, les musiciens de tout genres se sont vu priver de ce qu’ils ont de très précieux dans le métier, le contact avec le public. Telle une guillotine, le virus a provoqué la fermeture brutale des salles de spectacles et par conséquent l’annulation ou le report de nombreux concerts et festivals.

Alors, ce milieu de la musique cherche des alternatives pour "garder le contact" autant que possible. Nous vous proposons régulièrement sur ce site des articles "Jazz en mode confinement" qui rassemblent quelques prestations d’acteurs du milieu du jazz, seul ou synchronisé via différentes plateformes avec d’autres musiciens. Pour certains, ce lockdown est l’occasion d’écrire, de composer, voir même d’enregistrer si le matériel est accessible. C’est le cas pour le guitariste Julien Tassin qui, confiné à Bruxelles, en a profité pour écrire (selon l’humeur du moment) et enregistré pas mal de morceaux en solo. Son envie étant ensuite de les partager d’une façon originale :