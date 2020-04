Les artistes se confient à Régine Dubois dans « Les Petits Papiers Confinés avec… »

Cette deuxième semaine on se concentre sur les auteurs et autrices de livre avec entre autres Amélie Nothomb qui dévoile son secret :" pour ne pas avoir de panne d’inspiration, il suffit de ne jamais s’arrêter ", Daniel Pennac, auteur de la fameuse saga des Malaussène, et Maxime Chattam, auteur de thrillers sanglants qu’on ne présente plus. Un homme chaleureux qui se défend d’être " un type abominable au quotidien ".

Régine Dubois vous donne rendez-vous ici, chaque jour de cette période de confinement, pour une bulle d’intimité et de confidences.