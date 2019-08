La Mostra de Venise, annonciatrice des Oscars

Samedi, Joaquin Phoenix viendra présenter le très attendu "Joker" aux côtés de Robert De Niro. Du côté des talents européens, citons Roman Polanski, qui signe une nouvelle évocation de "L’affaire Dreyfus", et Costa-Gavras, qui se penche sur la crise économique grecque dans "Adults in the room"…

Le Festival de Venise, "Hollywood friendly"

Pourquoi un tel déluge de stars hollywoodiennes à Venise, et plus à Cannes ? Pourquoi le centre de gravité de la planète cinéma s’est-il déplacé ?

En mai dernier, le délégué général de Cannes Thierry Frémaux a dû faire la danse du ventre pour attirer dans sa sélection "Once upon a time in Hollywood", le nouveau Tarantino. Finalement, Brad Pitt et Leonardo Di Caprio ont joué le jeu et se sont prêtés au bain de foule devant les marches. Mais l’évènement s’est transformé en pétard mouillé, avec un accueil très tiède de la presse, et le film est reparti bredouille, sans même une mention au palmarès. A Cannes, les Américains sont priés de venir mettre de l’ambiance et apporter du glamour au festival, mais ils ne doivent pas trop espérer glaner une Palme d’Or. Clint Eastwood avec "Mystic River" et les frères Coen avec "No country for old men" en ont fait l’amère expérience dans le passé.

Tandis qu’à Venise, venir avec une production hollywoodienne n’est pas une tare. Au Lido, Emma Stone a été couronnée grâce à "La La Land". Guillermo Del Toro a remporté le Lion d’Or avec "The shape of water". Olivia Colman a été sacrée meilleure actrice avec "La favorite". Tous ces films se sont ensuite retrouvés aux Oscars.

Une productrice belge me disait : "Venise, c’est différent de Cannes : le festival est Hollywood friendly." Et cela se sent : au Lido, les stars sont détendues, les attachés de presse aimables, les journalistes ne sont pas traités comme du bétail. CQFD.