Mostra 2018 : "The favourite", un premier rôle en costume pour Emma Stone

The Favourite

Emma Stone, à Venise, pour présenter "The Favourite" - © VINCENZO PINTO - AFP

"La favorite" nous emmène en Angleterre au début du XVIIème Siècle. Le pays est en guerre contre la France ; la Reine Anne occupe le trône, mais en réalité, c’est son amie Sarah, Duchesse de Marlborough qui tire les ficelles du pouvoir. Jusqu’au jour où une cousine désargentée de la duchesse, Abigail, vient lui demander de la prendre sous son aile. Sarah accepte et bientôt, les deux jeunes femmes vont rivaliser d’astuce pour devenir la préférée de la Reine.

Le film est réalisé par Yorgos Lanthimos, ce cinéaste grec qui s’est déjà fait remarquer à Cannes avec des films étranges, comme"The lobster" ou "La mise à mort du cerf sacré". Avec "La favorite", Lanthimos s’amuse à dépoussiérer et à dynamiter tous les codes du drame historique, il signe une tragi-comédie très "rock and roll", filmée au grand angle déformant, où tous les coups fourrés sont permis.

Emma Stone incarne Abigail avec le charisme qu’on lui connaît, Rachel Weisz est une duchesse dominatrice et Olivia Colman, actrice anglaise vue dans "Broadchurch", campe une Reine lunatique et infantile à souhait… Les trois talentueuses actrices se sont bien amusées, et leur plaisir est communicatif, car le film a été très applaudi par la critique.