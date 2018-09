Mostra 2018 : "Never look away", la renaissance du cinéaste allemand Florian Henckel

Dans sa carrière, Florian Henckel von Donnersmarck a connu le paradis et l’enfer. Le paradis avec son premier film "La vie des autres" en 2006, énorme succès critique et public, Oscar du meilleur film étranger. Et l’enfer avec son film suivant, "The Tourist" avec Johnny Depp et Angelina Jolie, remake hollywoodien raté du polar français "Anthony Zimmer", énorme bide en 2010. Après huit ans de silence, Henckel revient avec un film de trois heures tourné en Allemagne : "Werk ohne autor", (littéralement "Une œuvre sans auteur") dont le titre anglais est "Never look away".

Werk ohne autor Le personnage central de cette grande fresque, c’est Kurt, un jeune garçon que l’on suit pendant trois décennies, grosso modo entre 1935 et 1965. Kurt grandit à Dresde, à l’est de l’Allemagne, et au lendemain de la guerre, il se sent une vocation d’artiste-peintre mais est contraint de subir les diktats esthétiques du National-Socialisme. Bien vite, il rêve de plus de liberté créatrice en s’exilant vers l’Allemagne de l’Ouest avec sa jeune fiancée… L’autre personnage-clé du film, c’est le père de cette fiancée, un gynécologue nazi adepte de l’eugénisme hitlérien et qui, dès 1945, retourne habilement sa veste pour conserver du pouvoir dans le nouveau régime. A travers ces trois personnages, Florian Henckel brasse énormément de thèmes : les méandres de l’inspiration artistique, le passage d’une dictature à un autre (du nazisme au communisme), les stigmates de l’enfance sur la destinée, etc… Il tente ce brassage en essayant de marier le drame et l’humour, alternant le sérieux et le cocasse. Ce mariage ne fonctionne pas toujours ; certaines séquences sont trop appuyées, d’autres frisent le didactisme. Mais malgré ces maladresses, le film a le mérite de faire oublier sa durée de trois heures… A un point tel qu’on s’interroge : "Werk ohne autor" aurait peut-être mérité d’être développé dans le format d’une mini-série de quatre, voire de six heures, pour encore mieux développer certains personnages ? Mais le cinéaste avoue préférer le grand écran pour raconter cette histoire. On verra si, lors de l’exploitation en salles du film, ce choix se révèlera judicieux.