Mostra 2018, l'heure des pronostics

La 75ème Mostra de Venise touche à sa fin ; le dernier film en compétition montré hier soir, " Killing ", un film de samouraï a peu de chances de figurer parmi les favoris… Pour la presse internationale, à quelques heures Palmarès décerné ce samedi soir, c’est évidemment l’heure des pronostics.

De l’avis général, cette 75ème édition était de belle tenue, avec beaucoup de bons films, mais on ne voit pas de "grand film" incontestable se dégager du lot comme l’an dernier (ce fut le cas avec "The shape of water" et "Three billboards" qui suscitèrent un engouement unanime).

Un bon baromètre pour les pronostics, ce sont évidemment les cotes décernées par un panel international de critiques.

Le film "Roma", chronique d’enfance du cinéaste mexicain Alfonso Cuaron, est très plébiscité. Mais Cuaron est un ami du président du jury Guillermo Del Toro, son compatriote, et ce n’est pas forcément un atout pour figurer au sommet du palmarès.

Autre film qui remporte tous les suffrages : "The Sisters Brothers", le western de Jacques Audiard. Déjà lauréat de la Palme d’or à Cannes il y a trois ans avec "Dheepan", le cinéaste français remporterait un beau doublé en décrochant le Lion d’Or.

En ce qui concerne les prix d’interprétation, Emma Stone, Rachel Weisz et Olivia Colman ont fait forte impression dans la tragicomédie "La favorite" du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Et pour le meilleur acteur, Willem Dafoe a marqué les esprits en incarnant Vincent Van Gogh dans le biopic "At Eternity’s gate"… Fin du suspense ce soir vers 20 heures.