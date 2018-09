Mostra 2018 : "At Eternity's gate", Willem Dafoe campe un surprenant Van Gogh

A la Mostra de Venise, deux films en compétition présentés hier soir, chacun par un cinéaste déjà primé à Cannes par le passé. Il y avait d’abord "At Eternity’s gate" du réalisateur américain Julian Schnabel, qui avait remporté un grand succès critique et public avec son film "Le scaphandre et le papillon". "Aux portes de l’Eternité", c’est un portrait de Vincent Van Gogh.

At Eternity’s gate L'équipe du film "At Eternity's gate", Vladimir Consigny, Stella Schnabel, Emmanuelle Seigner, Louise Kugelberg, Julian Schnabel, Willem Dafoe avec le scénariste Jean-Claude Carrière - © ALBERTO PIZZOLI - AFP Plus précisément, c’est la chronique des dernières années de la vie du peintre hollandais, quand il va chercher la lumière du Midi à Arles. Van Gogh se lie d’amitié avec Paul Gauguin, connaît des crises de nerfs et l’internement, puis se réfugie à Auvers-sur-Oise… Tout cela, d’autres cinéastes comme Vincente Minnelli avec Kirk Douglas ou Maurice Pialat avec Jacques Dutronc l’ont déjà raconté à l’écran. Mais ce qui intéresse Julian Schnabel, ce n’est pas un biopic classique : son film est un portrait très sensuel, presque organique, de Van Gogh au travail, en communion avec la nature. L’acteur Willem Dafoe apporte un charisme très physique au rôle, que son Van Gogh peigne dans les champs, qu’il boive de l’absinthe ou qu’il discute avec son frère Theo, il est toujours crédible. Il faut juste accepter la convention de la langue, puisque le film mélange sans complexe l’anglais et des bribes de français… Mais si on se laisse embarquer, on ne regrette pas ce voyage qui évite bien des clichés sur un des artistes les plus célèbres au monde.