Mostra – Jour 8 : Un Lion d’Or pour Jamie Lee Curtis, et un futur Lion d’Or pour un film russe ?

Jamie Lee Curtis à la Mostra

Comme souvent avec les stars hollywoodiennes, Jamie Lee Curtis a le sens du show. Elle est arrivée à la conférence de presse avec un look très "ligne claire" : cheveux argentés coupés court, chemisier noir et blanc, et lunettes de soleil très tendance, du Musée Guggenheim de New York. C’est bien simple, elle aurait pu jouer Cruella De Vil dans "Les 101 Dalmatiens".

Ses fans la surnomment "The Scream Queen", la reine du cri, puisqu’elle a été révélée dans un film d’horreur devenu un classique, "Halloween" de John Carpenter, en 1978. Elle est venue présenter ici à Venise une énième suite de la saga, pas vraiment mémorable, mais cela lui a permis d’expliquer que, si elle a eu autant de succès dans les films d’épouvante, c’est parce que, la plupart du temps, elle est vraiment effrayée par les scènes qu’elle joue, ce n’est pas du chiqué. Et quand un journaliste américain lui demande les 3 films préférés de sa carrière, elle répond tout de go :

"Halloween, bien sûr, "A fish called Wanda" et "True lies" Non sans ajouter avec malice : "Et j’ai aussi tourné quelques merdes, dont je serais heureuse de vous parler, mais on le fera ailleurs plus tard !"