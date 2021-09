Mostra – jour 7 : "Qui rido io", Toni Servillo dans un biopic découverte

Ce film est intéressant à plus d’un titre, parce qu’il retrace un véritable débat d’idées sur la liberté de parodier, et qu’il raconte le destin d’un auteur/acteur excentrique qui est à l’origine d’une véritable dynastie théâtrale (un de ses fils naturels, Eduardo de Filippo, est devenu dramaturge réputé en Italie).

Dans son film, le réalisateur Mario Martone montre comment ce "roi du rire va vaciller de son trône quand il décide d’écrire une parodie d’une pièce du très respecté poète Gabriele d’Annunzio. Ledit poète et ses amis décident, dès la première de la pièce, de traîner Scarpetta en justice, l’accusant de plagiat.

"Qui Rido Io", "Ici je ris" était inscrit sur le fronton de la vaste demeure d’Eduardo Scarpetta. Incarné avec truculence par Toni Servillo , Scarpetta, au tournant du XXe siècle, était le roi du théâtre de boulevard à Naples , un peu comme Georges Feydeau l’était à Paris. Auteur et comédien, ce comique né avait une vie hors normes, et avait réuni dans sa propriété sa femme et ses maîtresses, ses enfants légitimes et ses enfants naturels…

Malgré ses qualités évidentes, il y a très peu de chance que "Qui rido io" sorte des frontières d’Italie. Car la majorité des productions de la Péninsule ont, hélas aujourd’hui, perdu leur dimension internationale.

A une certaine époque, les coproductions avec la France étaient très fréquentes. Résultat, Delon allait tourner "Le guépard" avec Visconti, Michel Piccoli "La grande bouffe " avec Marco Ferreri, ou encore Philippe Noiret "Cinema Paradiso" avec Giuseppe Tornatore, et ces films circulaient entre les différents pays. Aujourd’hui, ce type de coproduction a complètement disparu, et les films italiens se montent sur des castings italiens pour un public italien. " Qui Rido Io" parle d’un artiste italien (Scarpetta) oublié dans le reste de l’Europe, avec un acteur très populaire chez lui (Servillo) mais encore mal identifié par le spectateur lambda au-delà des frontières. Donc, on imagine mal un distributeur belge acheter le film.

C’est bien simple : le seul film italien présenté cette année à la Mostra qu’on est certain de pouvoir voir bientôt en Belgique, c’est le nouveau film de Paolo Sorrentino, "La main de Dieu" : là aussi, le casting est 100% italien, et l’histoire se déroule également à Naples… Mais le film est produit par Netflix, et le géant du streaming entend bien rentabiliser son investissement sur Sorrentino à l’échelon international. C.Q.F.D.