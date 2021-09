Mostra Jour 5 – Tim Roth largue les amarres dans "Sundown"

Tim Roth, Charlotte Gainsbourg et le directeur de la Mostra Alberto Barbera © Daniele Venturelli/WireImage

En vacances à Acapulco, une famille richissime : Neil Bennet (Tim Roth) , sa sœur Alice (Charlotte Gainsbourg) et les deux enfants de celle-ci se prélassent au bord de la piscine d’un palace. Le téléphone retentit : leur mère est entre la vie et la mort à l’hôpital. Alice emmène illico la famille à l’aéroport pour rentrer le plus vite possible à Londres. Au moment du check-in, Neil prétexte l’oubli de son passeport pour ne pas prendre l’avion… Il retourne à Acapulco, choisit un hôtel nettement plus modeste et se contente d’observer la vie sur la plage. Pourquoi a-t-il inventé ce mensonge ? Qu’est-ce qui le motive à larguer ainsi les amarres ?

Le cinéaste Michel Franco ne cherche pas à créer un suspense artificiel ; il choisit simplement de filmer le voyage intérieur d’un homme, sans porter de jugement sur son comportement. Le choix du décor, Acapulco, n’est pas innocent ; c’est pour Franco une sorte de paradis perdu, car ses souvenirs de jeunesse ont été abîmés par la situation actuelle de cette ville du Pacifique, en proie à une violence grandissante.

A travers un film bref (85 minutes), il parvient à montrer à la fois les contradictions de cette ville légendaire, qui suscite tour à tour l’enchantement et l’effroi, et le cheminement existentiel d’un homme à la dérive. Avec un jeu délibérément retenu, voire minimaliste, Tim Roth a trouvé le ton juste dans "Sundown", un film qui infuse lentement dans les pensées du spectateur.