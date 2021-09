Mostra Jour 4 – Antonio Banderas et Penelope Cruz dans une comédie sur le cinéma

Penelope Cruz et Antonio Banderas à la Mostra © Daniele Venturelli/WireImage

"Competencia Oficial" est, comme son titre le laisse supposer, une comédie sur le cinéma. Le jour de son 80e anniversaire, un milliardaire qui a fait fortune dans les produits pharmaceutiques veut laisser une trace dans le monde de l’art en produisant un grand film. Il achète très cher les droits d’un roman prestigieux signé par un prix Nobel de littérature, et engage une cinéaste réputée, incarnée par Penelope Cruz. Pour son casting, celle-ci décide d’engager deux acteurs qui n’ont jamais travaillé ensemble. Et pour cause, le premier est une star populaire, un champion du box-office – il est joué par Antonio Banderas -, le second est un immense comédien de théâtre – c’est l’acteur argentin Oscar Martinez qui endosse ce rôle.

Le film signé par un duo, Gaston Duprat et Mariano Cohn, raconte les répétitions préparatoires au tournage, et les luttes d’ego homériques entre les trois artistes. Même si c’est parfois caricatural, c’est souvent très drôle parce que c’est très bien observé. Les trois acteurs s’en donnent à cœur joie : Penelope Cruz est ici une passionaria du cinéma d’art et d’essai, Oscar Martinez joue un vieux " théâtreux " gauchiste qui crache sur Hollywood… Quant à Antonio Banderas, il n’hésite pas à endosser le rôle de l’acteur crétin, roi du box-office, inculte et superficiel.

Est-ce que cette comédie, véritable mise en abyme du monde du cinéma, pourra se retrouver au palmarès ? Difficile à dire, mais elle a en tout cas fait passer un excellent moment aux festivaliers.