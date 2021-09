Mostra – Jour 3 : Kristen Stewart et Olivia Colman dans deux portraits de femme

Vendredi a été marqué d’abord par la projection hors compétition de "Dune" de Denis Villeneuve (nous en reparlerons en temps utile, le film sort le 15 septembre) et par deux grands rôles féminins dans "Spencer" et "The lost daughter", en compétition.

L'affiche de "Spencer" © DR

"Spencer" n’est pas à proprement parler un biopic de la princesse Diana, mais une évocation assez romancée signée par le cinéaste chilien Pablo Larrain, à qui on devait déjà "Jackie", un portrait de Jackie Kennedy incarnée par Natalie Portman. Dans "Spencer", c’est Kristen Stewart qui joue Lady Di, et le film raconte son isolement et sa révolte lors d’un réveillon de Noël de toute la famille royale dans la demeure de Sandringham.

Comme dans "Jackie", Larrain se concentre presque exclusivement sur les états d’âme de son personnage principal, tous les autres protagonistes font de la figuration (à part le toujours impeccable Timothy Spall, qui joue le chef du protocole). Physiquement, Kristen Stewart ressemble peu à Diana, mais fait tout son petit possible pour évoquer la détresse de son modèle, qui étouffe de plus en plus dans l’univers compassé du prince Charles. Si "Spencer" se regarde sans déplaisir, on reste perplexité devant la pertinence du projet, annoncé comme "un conte sur une tragédie" ("a tale about a tragedy", le scénariste Steven Knight (l’auteur de " Peaky Blinders ") ayant visiblement pris plaisir à prendre d’énormes libertés par rapport à la véracité des faits. Bref, le film ne révèle rien qu’on ne savait déjà.