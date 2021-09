Mostra – Jour 10 : "Un autre monde", un nouveau drame social pour Vincent Lindon

Philippe a toujours bossé comme un bon petit soldat . Mais là, il bloque : comment virer une cinquantaine de ses employés sans faire de la casse ? Obnubilé depuis des mois par son travail de plus en plus oppressant , ce dynamique quinquagénaire n’a pas compris qu’il est en train de perdre pied : sa femme ( Sandrine Kiberlain ), épuisée de gérer seule la vie de famille, demande le divorce, et son fils adolescent est en proie à de graves troubles psychologiques… Comment s’en sortir ?

Filmé avec réalisme, "Un autre monde" est un drame social réaliste, pleinement ancré dans son époque. On ne peut s’empêcher de considérer que Brizé conclut ici une trilogie sur le monde du travail. Paradoxalement, le cinéaste et Vincent Lindon s’en défendent, et présentent ce film comme totalement indépendant de "En guerre" et "La loi du marché". Soit. Mais force est de constater que, dans leur style, leur casting et leur thématique, les trois films se complètent. Et qu’"Un autre monde" est un film solide et cohérent, mais pas spécifiquement novateur dans la filmographie des deux hommes.