En attendant le Palmarès de la Mostra, le difficile jeu des pronostics

Malgré les inévitables mesures de sécurité liées au Covid, l’édition 2021 de la Mostra a fait des étincelles : films évènements hors compétition ("Dune", "Last night in Soho", "The last duel"), abondante présence de stars en chair et en os… Et une compétition de haut vol.

C’est bien simple : peu de déchet dans la sélection des 21 longs-métrages choisis par le délégué général du Festival Alberto Barbera, et beaucoup de films très réussis et souvent interpellants. Pointons quelques titres mémorables

pour relire toutes les chroniques de la Mostra

Le capitaine Volkogonov s’est échappé

Film russe réalisé par un duo inconnu chez nous, Alexsey Chupov et Natasha Merkulova, qui dépeint la révolte d’un officier de l’Armée rouge en 1938. Visuellement d’une puissance inoubliable. Lion d’Or ?

E stato la mano di Dio

Paolo Sorrentino met son style visuel virtuose au service d’une histoire très personnelle, à la fois drôle et émouvante : celle de sa jeunesse à Naples. Prix de la mise en scène ?

L’évènement

La réalisatrice française Audrey Diwan adapte un roman autobiographique d’Annie Ernaux sur un avortement clandestin dans la France de la fin des années 50. Grand prix du jury ?

The lost daughter

Première réalisation de l’actrice Maggie Gyllenhaal, adapté d’un roman d’Elena Ferrante, le portrait d’une femme qui, en vacances en Grèce, se remémore son passé et ses failles en tant que mère. Un nouveau prix d’interprétation féminine pour Olivia Colman ?

The power of the dog

Western atmosphérique qui marque le retour au cinéma d’une esthète, Jane Campion… Avec Benedict Cumberbatch dans un rôle de composition, celui d’un cow-boy cynique et cruel. Prix d’interprétation masculine pour Cumberbatch ?

Competencia oficial

La chronique très spirituelle de séances de répétition avant un tournage, avec une lutte d’ego féroce entre les deux acteurs. Les comédies sont rarement récompensées dans un festival… Pourquoi pas un Prix du scénario ?

D’autres titres pourraient évidemment figurer dans ce palmarès : "Madres paralelas" de Pedro Almodovar, "Sundown" de Michel Franco, "Illusions perdues" de Xavier Giannoli, "La caja" de Lorenzo Vigas… Bref, le choix est vaste.

Verdict ce soir avec le gala de clôture, et le palmarès dévoilé par le président du jury, le cinéaste coréen Bong Joon Ho, auteur du multiprimé "Parasite".