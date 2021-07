Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : Tout s’est bien passé, l’euthanasie selon François Ozon

André Dussollier, Sophie Marceau, et François Ozon © AFP or licensors

Dans "Tout s’est bien passé, Ozon évite avec tact tous les pièges du "film à thèse" pour se concentrer avant tout sur les relations complexes entre un père monstrueusement égocentrique et ses deux filles (Marceau et Géraldine Pailhas), sans cesse partagées entre l’admiration et l’agacement, entre l’amour et la détestation.

Il y a chez Ozon deux veines d’inspiration : l’une, cultivant l’ambiguïté et le romanesque ("Huit femmes", "Potiche", "L’amant double"), l’autre, plus sobre, plus réaliste, où sa mise en scène se met complètement au service de son sujet ("Sous le sable", "Grâce à Dieu"). On l’aura compris : "Tout s’est bien passé" fait évidemment partie de la seconde catégorie, moins originale mais pas pour autant moins maîtrisée. Avec ce drame parfois teinté d’humour, le cinéaste français va-t-il enfin figurer au palmarès du festival ? Suspense…