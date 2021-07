Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : The French Dispatch, le train électrique de Wes Anderson

Plusieurs films de la compétition de cette édition du Festival sont restés au frigo pendant plus d’un an, prévus initialement pour l’édition 2020, annulée pour cause de Covid19. C’était le cas de "Tre Piani" de Nanni Moretti, c’est aussi celui de "The French Dispatch", de Wes Anderson, projeté hier soir en compétition.

Dans la petite municipalité fictive d’Ennui-sur-Blasé (c’est en réalité Angoulême qui a servi pour le tournage du film), Arthur Howitzer Jr (Bill Murray), Américain installé en France, est le rédacteur en chef de "The French Dispatch", vénérable magazine qui relate l’actualité européenne pour un lectorat anglo-saxon. Le film nous fait d’abord découvrir l’équipe de ce joli journal, ensuite on nous raconte par le menu trois reportages pittoresques : le portrait d’un criminel qui, de sa prison, devient une star de l’art abstrait, la chronique d’une révolution étudiante, et les tribulations d’un grand chef coq. Le réalisateur posant avec le casting du film

9 images Wes Anderson, Tilda Swinton, Bill Murray et Benicio Del Toro © Valery HACHE / AFP Adrien Brody, Wes Anderson et Benicio Del Toro © Valery HACHE / AFP Stephen Park, Wes Anderson et Mathieu Amalric © Valery HACHE / AFP Lyna Khoudry, Wes Anderson et Timothee Chalamet © Valery HACHE / AFP

"The French Dispatch" est élaboré comme si le spectateur feuilletait un luxueux magazine illustré – façon " New Yorker " – et qu’il rentrait comme par magie dans l’univers des trois reportages. Comme toujours chez Wes Anderson, c’est superbe sur le plan esthétique : chaque élément du décor est choisi avec soin, les cadrages privilégient la symétrie et les doux travellings, et le casting ressemble à un véritable bottin mondain. lire aussi : Wes Anderson dévoile The French Dispatch et son casting *** C’est bien simple : des acteurs renommés – Christof Waltz, Elizabeth Moss, Saoirse Ronan, Edward Norton, etc. – viennent parfois pour réciter deux répliques ou faire une aimable apparition (une "cameo appearance"). La montée des marches de Wes Anderson, et du casting de "The French Dispatch"

9 images Wes Anderson vient présenter "The French Dispatch" à Cannes © John MACDOUGALL / AFP Tilda Swinton, Timothee Chalamet, et Wes Anderson à la montée des marches © John MACDOUGALL / AFP Le casting de "The French Dispatch" : Timothee Chalamet, Lyna Khoudry, Wes Anderson, Tilda Swinton, Bill Murray, Benicio Del Toro, et le compositeur Alexandre Desplat © Valery HACHE / AFP Adrien Brody, Tilda Swinton et Wes Anderson à la montée des marches © Valery HACHE / AFP