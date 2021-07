Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : Les Olympiades, le retour de Jacques Audiard en compétition

Ce ton désenchanté était déjà présent dans l’œuvre originale de Tomine ; Audiard ne fait que lui donner une résonance parisienne dans son film. Et à force de décrire l’ opportunisme d’une génération désillusionnée , le film lui-même semble gagné par cet opportunisme, surfant sur les valeurs très médiatisées de diversité et des combats LGBT. Propos sincère d’Audiard ou légèrement roublard ? A l’issue de la projection, un doute subsiste.

La jeune réalisatrice a voulu pousser le curseur encore plus loin avec "Titane", portrait d’Alexia, une serial-killer qui, pour échapper à la police, se déguise en garçon et est recueillie par un sapeur-pompier (Vincent Lindon bodybuildé) qui croit reconnaître son jeune fils disparu depuis des années. Mais Alexia va avoir de plus en plus de mal à cacher sa féminité : elle est enceinte… d’une voiture ( !) et a de régulières pertes d’huile ( !!).

Julia Ducournau filme bien. Mais ici, elle filme n’importe quoi : ce scénario, digne des corbeilles à papier de Stephen King, est débile. Mais comme beaucoup de films débiles, il risque d’être soutenu par un irréductible fan-club.