Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : Haut et fort, le film favori surprise de Nabil Ayouch

Au début du film, on suit Anas, un ancien rappeur, qui cherche son chemin dans les faubourgs de Casablanca. Il a été engagé comme professeur de musique dans un centre culturel ; il décide d’y créer un atelier d’initiation au hip-hop et au rap. Ses jeunes élèves, garçons et filles, d’abord timides, vont apprendre à s’affirmer, à exprimer leurs rêves et leurs révoltes. Mais cette parole libérée va susciter des remous ; Anas doit affronter le conservatisme de plusieurs de leurs parents…

Dans tous ses films, Nabil Ayouch veut secouer le cocotier dans la société musulmane du Maroc – souvenons-nous de "Much loved", portrait de prostituées qui avait fait scandale. Ici, il s’empare d’un genre dramatique usé jusqu’à la corde, le "film de collège", où les jeunes d’une classe trouvent leur gourou en la personne d’un professeur anticonformiste qui va les révéler à eux-mêmes.