Les critiques d’Hugues Dayez à Cannes : Benedetta, un miracle ? Non, un ratage

Hier soir était projeté un des films les plus attendus de la compétition : "Benedetta", le nouveau long-métrage du réalisateur hollandais Paul Verhoeven, avec en vedette notre compatriote Virginie Efira. Le film était déjà prévu pour Cannes 2020, il a attendu patiemment l’édition 2021 (et sort en salles en France ce week-end).

Dans cette fresque historique , Paul Verhoeven, le réalisateur de "Basic Instinct" tente de mêler une réflexion sur l’imposture de la foi et une histoire d’amour sulfureuse . Pour incarner Benedetta, il a fait appel à Virginie Efira, qui avait déjà joué dans "Elle", son film précédent.

"Benedetta" s’inspire librement du destin d’une religieuse d’un couvent de Toscane au XVIIe siècle. Dans la petite ville de Pescia, menacée par la peste, Benedetta fit scandale car elle prétendit avoir vu le Christ, et surtout parce qu’elle noua une relation d’amour lesbien avec une autre sœur du couvent des Théatines.

L’actrice belge, dont la cote ne cesse de grimper en France, a un talent incontestable, qui a rayonné l’an dernier dans "Adieu les cons" d’Albert Dupontel et dans "Police" d’Anne Fontaine. Hélas, elle est ici très mal castée : il aurait fallu une nature plus torturée, un physique plus vénéneux pour mieux traduire toutes les ambiguïtés du personnage.

La question centrale du film, c’est : Benedetta est-elle mystique ou imposteur ? Or, Efira, avec son visage rayonnant, n’exprime ni la foi transfigurée ni la duplicité.