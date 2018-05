Festival de Cannes : "Blackkklansman" et "En guerre", deux films politiques en compétition

En 1989, Spike Lee a failli casser la gueule au président du jury Wim Wenders qui avait ignoré son "Do the right thing", pourtant donné favori pour la Palme d’or (je m’en souviens comme si c’était hier). Presque trente ans plus tard, le cinéaste afro-américain revient dans la compétition cannoise avec "Blackkklansman". Le film s’inspire d’une histoire vraie: au début des années 70, Ron Stallworth, policier noir du Colorado, parvient grâce à un subterfuge à infiltrer… Le Ku Klux Klan, rien de moins !

Fort de ce point de départ inattendu, Spike Lee élabore un film qui hésite un peu entre le thriller politique et la comédie satirique. Cette hésitation fait que son film flotte un peu. Mais on sent que ce qui passionne avant tout le cinéaste militant, c’est de montrer le parallélisme troublant entre les discours du KKK et les slogans de campagne d’un certain Donald Trump. En guise d’épilogue, Lee n’hésite d’ailleurs pas à raccrocher son film "seventies" avec une actualité récente restée dans toutes les mémoires : le crime raciste provoqué lors des émeutes à Charlottesville l’été dernier.