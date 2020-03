Vérifiez le prix de vos livres préférés sur le portail Prixdulivre.be

La Foire du Livre de Bruxelles, c’est la bonne occasion de rappeler l’existence du portail “Prix du Livre” qui s’inscrit dans la droite ligne de la protection culturelle et qui permet, comme son nom l’indique, de vérifier le prix appliqué à chaque livre.

Depuis février 2019, le prix unique du livre, qui est celui fixé par l’éditeur, est d’application sur l’ensemble du territoire belge. C’est-à-dire que chaque livre a le même prix, qu’importe le point de vente où il est acheté. Un principe qui permet de préserver “la création, la diversité éditoriale et le maintien d’un large réseau de librairies en Belgique Francophone”.

La majoration des prix des livres importés de France – ou la tabelle – disparaîtra progressivement sur les nouveautés et les réimpressions. La tabelle a d’ailleurs déjà baissé, de 8% en 2019, elle est à 4% en 2020 et disparaîtra totalement des nouveautés et réimpressions en 2021.