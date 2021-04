Une programmation riche de 11 jours pour une Foire du Livre en virtuel

Tout le contenu sera diffusé gratuitement . De la "diversité de formats", des "rencontres insolites" et "flirter avec l'hybride", c'est ce que promet Marie Noble, commissaire générale.

Le programme de la journée

A 10h00, "après un bon café", la journée commence avec un atelier "prendre soin de nous et des autres", à 10h30, speed dating avec des nouvelles voix de la littérature et à 12h00, "partageons une tartine" pour se retrouver avec les duos du Flirt Flamand. A 16h00, c'est le "goûter en famille" avec un format autour de la jeunesse et à 19h30, "apéro" avec des auteurs européens. Pour finir la journée, à 20h00, la Foire propose une rencontre essentielle avec Eric-Emmanuel Schmitt, Florence Aubenas, Erri de Luca ou encore Adeline Dieudonné pour n'en nommer que quelques-uns.

Marie Noble parle d'un "véritable marathon" mais rassure: "tous ces événements pourront être revus au fil des semaines à suivre".

Plus de 250 auteurs se rassembleront au festival pour des entretiens, des interviews, des ateliers. Ces rencontres seront pour la plupart enregistrées dans la KBR (Bibliothèque royale de Belgique). Sarah Lemmens, directrice de la KBR, se dit être ravie d'être partenaire de la Foire du Livre qui, selon elle, sera "un événement riche en découvertes".