Nos futurs en question

La thématique de cette année affichera sa présence partout. Et pour cause, l’évolution devenant de plus en plus rapide et notre époque se démarquant toujours plus nettement du passé, une multitude de débats sociétaux émergent. La Foire du Livre vous invite à un travail de réflexion sur nos Futurs tout au long de l’événement. Futurs, qui nous concernent tous d’une manière ou d’une autre.

Des rencontres…

" Quels futurs pour les archives de la BD ? "

Qu’entend-on par " archives de la BD " ? Des fonds privés et des structures publiques accueillent des œuvres ou les inventorient. Quelle est leur valeur culturelle et comment les conserver ? Avec Alexandra Rolland, François Schuiten, Régine Remon et un représentant du Centre belge de la Bande dessinée. Animé par Bruno Merckx.

Jeudi 14 février 2019 Scène Rouge, 16h00.

" Demain, les droits humains dans ma commune "

Chacun de nous peut veiller aux droits fondamentaux au niveau local. Dans notre commune par exemple. Découvrez des exemples d’initiatives communales qui soutiennent les droits humains. Avec Jean-Paul Marthoz, Anne-Marie Impe Animé par Dominique Mussche.

Vendredi 15 février 2019 Place de L'Europe, 14h00.

Mais aussi à travers des moyens technologiques … Le Palais des Imaginaires.

Ouvert en permanence au public, découvrez l’alliance de la BD et du numérique en direct grâce aux sessions de battle de dessin endiablées ou encore des Masters Classes avec de grands noms de la bande dessinée.

Sortie à ne pas manquer : " Des traversées et des mots "

Après un travail de longue haleine, le projet de recueil de témoignages visant à donner la parole aux personnes ayant accompli des traversées inouïes pour arriver chez nous, est terminé. L’occasion, aujourd’hui, de le découvrir lors de sa sortie. Présentation du recueil le samedi 16 février 2019, Place de l’Europe à 11h00.

Nous ne pouvons pas, malheureusement, citer dans cet article toutes les richesses qui sont à découvrir lors de cette 50ème édition de la Foire du Livre. Nous vous invitons dès lors à consulter le site internet de l’évènement et d’y faire vos emplettes, promis, il y en a pour tous les goûts et tout type de public.