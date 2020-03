Le Palais des Imaginaires : la BD bien présente à la Foire du Livre de Bruxelles

La Foire du Livre ne serait pas tout à fait la même sans son espace bande dessinée.

Le secteur de la bande dessinée se porte bien avec une hausse constante durant les 10 dernières années. Selon le rapport d’activité 2018 du Service général des Lettres et du Livre, la BD gagne 34% de valeur en termee de ventes. Elle est une des rares catégories éditoriale à gagner en valeur en 2018 (+ 1 à 2%). En plus de bons résultats, on comprend pourquoi elle occupe une place d’honneur à la Foire du Livre de Bruxelles, bastion de la BD franco-belge.

Véritable bulle où l’on retrouve à la fois des auteurs et autrices aguerri.e.s ou de jeunes pousses, des éditeurs et éditrices classiques ou indépendants, le “Palais des Imaginaires” est l’un des espaces les plus attrayants de la Foire du Livre en cette édition 2020. Chapeauté par l’artiste Fabrizio Borrini, il a été imaginé comme un vrai espace sensoriel.

En plus des bédéastes en dédicace et de nombreuses possibilités de découvrir des albums sur les stands, le Palais des Imaginaires propose aussi des spectacles et rencontres “inédites et improbables et invite plus encore au voyage entre les émotions et les images”. En tout, une trentaine de sessions en direct comme des performances seront proposées durant ces quelques jours avec des DJ, comédien.ne.s, danseur.euse.s qui accompagneront l’auteur.trice de BD dans son univers pour transporter le public.

La liste des auteur.trice.s présent.e.s à la Foire en 2020 : Charles Arleston, Anne Brouillard, Cauuet, Véronique Cazot, Arno Célérier, Yoann Chivard, Justine Cunha, Dany, Isabelle Dethan, David Evrard, Falzar, Claire Fauvel, Godi, Ïtoiz, Jeremy, Luc Jacamon, Krassinsky, L. kim, Stephane Levallois, Lupano, Thomas Mathieu, Lucy Mazel, Ana Mirallès, Jean-David Morvan, Carl Norac, P’tit Luc, Karo Pauwels, Rubén Pellejero, Benoit Peloux, Pierre Pevel, Isa Pithon, Nicolas Pitz, Jhon Rachid, Denis Rodier, Olivier Saive, Judith Vanistendael, Fabien Vehlmann, Alex Vizorek, Etienne Willem, Zidrou