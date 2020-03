La Foire du Livre s’ouvre demain à Tour & Taxis

Le rassemblement qui célèbre la littérature belge et internationale aura lieu du 5 au 8 mars à Bruxelles, sous la thématique « Le Maroc se livre ».

Il n’y a pas de voix basse ou de chuchotements car il n’y a pas de concession sur l’essence même de ce que nous sommes : libres d’expression dans le respect de la différence de l’autre. La Foire du Livre de Bruxelles est cette vaste agora de toutes les expressions pour autant qu’elles s’inscrivent dans ce qu’un beau jour les Athéniens ont inventé : la démocratie.

Hervé Gérard, Président du Conseil d’Administration de la Foire du Livre

En 50 ans, la Foire du Livre de Bruxelles est devenue un rassemblement culturel incontournable au cœur de l’Europe. Sa vocation première : mettre en lumière la littérature sous toutes ses formes. Un succès de foule puisque chaque année 72.000 visiteurs viennent fouler les quelque 17.500 mètres carrés de surface d’exposition et rencontrer 1200 auteurs venus pour dédicacer leurs ouvrages. En plus des traditionnelles dédicaces, la Foire propose myriades de rencontres, débats et autres expositions.

Depuis quelques années, la Foire a pour vocation d’aller vers les publics qui lisent moins, en proposant des activités accessibles comme des ateliers d’écriture, le projet " Objectif lire " destiné aux personnes souffrant d’un handicap ou encore la publication d’un recueil qui met en avant les histoires et les témoignages de personnes migrantes.

Cette année, la Foire du Livre donne la part belle aux lettres du Maroc à travers la thématique joliment résumée en un jeu de mots "Le Maroc se livre". La communauté issue de l’immigration marocaine représente une grande part de la population bruxelloise – 9% – et s’illustre par une culture propre en pleine effervescence. Des auteurs et autrices marocain.e.s de racines ou de nationalité viendront mettre à l’honneur la littérature marocaine et participer aux différentes rencontres (Rachida Lamrabet, Yassin Adnan, Rachid Benzine, Mohamed Berrada, Sanae El Aji entre autres).

Parmi les invité.e.s stars de l’édition : on retrouve Leïla Slimani qui interviendra pour les rencontres "La guerre au féminin" (samedi 7 à 16h au Théâtre des Mots) et "Une enfance au Maroc" (dimanche 8 à 15h au Théâtre des Mots) mais aussi lors d’une conversation intime (dimanche 8 à 13h au Pavillon du Royaume du Maroc), Alessandro Baricco se dévoilera lors de la rencontre "Les mots de Baricco" (samedi 7 à 14h au Théâtre des Mots). Liao Yiwu sera l’intervenant principal de "Traduire d’une mémoire à l’autre : De Pékin à Berlin" (jeudi 5 à 13h30 Place de l’Europe), il s’entretiendra également avec Catherine Blanjean pour "Lettres à une femme interdite" (vendredi 6 à 19h Grand-Place du Livre) et viendra exposer son histoire lors de la rencontre "Témoins de l’impensable" (samedi 7 à 12h Grand-Place du Livre).